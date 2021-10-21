Bursa'da 300 polisle drone destekli asayiş uygulaması yapıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 300 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, eksik evrakları tespit edilen araç ve iş yerlerine cezai işlem uygulandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 300 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, eksik evrakları tespit edilen araç ve iş yerlerine cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 40 ekip ve 300 kişilik personel ile üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele, Ahlak Büro, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekânlar denetlendi.
Dron da kullanılan uygulamada bin 800 kişi sorgulanırken, 400 araç ve 35 iş yeri denetlendi. 10 araç sürücüsüne yönelik toplam 9 bin TL ceza kesildi.
Denetlenen 35 iş yerinden 27’si hakkında ise eksik evrak nedeniyle idari işlem başlatıldı.
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