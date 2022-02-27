Bursa'da 7 milyonluk araç kazada hurdaya döndü
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı.
Kaza, Bursa çevreyolu Görükle kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
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