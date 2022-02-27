Bursa'da 7 milyonluk araç kazada hurdaya döndü

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı.

(İHA)
27 Şubat 2022 Pazar, 07:49
Bursa'da 7 milyonluk araç kazada hurdaya döndü
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Kaza, Bursa çevreyolu Görükle kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.


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