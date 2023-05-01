Bursa'da anaokulunda yangın!

Bursa'da özel bir anaokulunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tatil olan ve içinde kimsenin bulunmadığı okulda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 13:51
Bursa'da anaokulunda yangın!
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda, saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken, 1 Mayıs nedeniyle anaokulunun tatil olduğu, içeride kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Anaokulunun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 



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