Bursa’da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Ebeköy’de meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 civarında meydana gelen olayda Ş.Y isimli şahıs av tüfeği ile aynı aileden 4 kişiye ateş açtı.
Ebeköy’de ikamet eden Ş.Y isimli şahıs aynı mahallede oturan O.S., İ.S., B.S., ve B.S. isimli şahısları av tüfeğiyle vurdu. Çıkan olayda yaralan 17 yaşındaki İ.S ve 58 yaşındaki B.S isimli amca yeğen kaldırıldığı Yenişehir devlet hastanesinde hayatını kaybederken diğer yaralılar Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.
Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanan Ş.Y isimli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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