Bursa'da AVM'de kavga... Yaralılar var

28 Kasım 2022 Pazartesi, 12:59

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korupark AVM'de gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

Kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken orada bulunan özel güvenlik ve polis ekibi kavgaya müdahale etti.

Olay yerine gelen takviye polis ekipleriyle birlikte taraflar ayrılarak karakola götürülürken yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı orada bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.