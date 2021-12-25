Bursa’da bir hırsız, soyduğu kasadan Türk bayrağı çıkınca öpüp soyguna devam etti
Bursa’da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 19 Aralık’ta gece saatlerinde dikkat çeken bir hırsızlık meydana geldi. Hırsız, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı.
Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.
O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.
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