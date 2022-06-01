Bursa'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:52

Kaza saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde bulunan Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Halit Temur yönetimindeki 34 KR 5546 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip, Ali Özsayar yönetimindeki 16 UP 356 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

SANİYELERLE KURTULDULAR

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Temur'un otomobili Boğazköy Barajı'na düşmekten son anda kurtuldu.

Kazada, sürücüler ile Özsayar'ın otomobilinde bulunan yolcular İsa Çınar ve Süleyman Akman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan Süleyman Akman, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Akman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.