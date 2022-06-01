Samsun'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle Samsunspor Nuri Asan Tesisleri yanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Burak U.’nun kullandığı 55 ACU 506, Talia E.Ş. yönetimindeki 55 AHC 699 plakalı otomobil ile Ayşe C. idaresindeki 55 AHB 780 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, araç sürücüsü Ayşe C. ile Zehra Ş., Seyhan B., Nimet U. ve Feride Ö. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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