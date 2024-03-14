Bursa'da 'pompalı tüfekli' husumet kavgası: Yol kesip ateş açtılar

Bursa'da, trafikte seyir halindeyken karşılaştıkları husumetlileri Barış V. ile Azad V.’yi otomobille takip eden C.T. ile O.T. kardeşler, yolunu kestikleri hafif ticari araca pompalı tüfekle ateş açtı. Hafif ticari aracı bırakıp kaçan Barış V. ile Azad V. saldırıdan yara almadan kurtulurken, C.T. ile O.T. olay yerinden kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:14
Bursa'da 'pompalı tüfekli' husumet kavgası: Yol kesip ateş açtılar
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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi.

Ankara Yolu Caddesi’nde C.T. idaresindeki 16 L 3455 plakalı otomobilde kardeşi O.T. ile seyir halindeyken, aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan Barış V.’nin 16 AHS 503 plakalı hafif ticari araçta kardeşi Azad V. ile seyir halinde olduğunu gördü.

Trafikte birbirinin üzerine araç süren husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Barış V. ile Azad V. kardeşlerin hafif ticari araçla Ulus Mahallesi istikametine kaçtığını gören O.T. ile C.T. kardeşler de otomobille peşine düştü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Barış V. ile Azad V. kardeşler hafif ticari araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışırken C.T. ve O.T. kardeşler pompalı tüfekle ateş açarak takibi sürdürdü.

Yaklaşık 30 dakikalık takibin ardından C.T. ile O.T., 10. Yayla Sokak’ta Barış V. ile Azad V.’nin bulunduğu aracın yolunu otomobille kesip, pompalı tüfekle ateş açtı. Hafif ticari aracın isabet almasıyla panikleyen Barış V. ve Azad V. kardeşler ise aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Hafif ticari araca pompalı tüfekle defalarca ateş açan O.T. ve C.T. otomobille kaçarken, olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN KARDEŞLER BULUNDU

Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipleri Barış V. ile Azad V.’yi olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta buldu.

Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolleri yapılan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Barış V. ile Azad V. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Saldırı sonucu kullanılmaz hale gelen hafif ticari araçta ve bölgede detaylı inceleme yapan ekipler olay yerinde çok sayıda boş kartuş buldu.

Ekipler O.T. ve C.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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