Silah sesleri altında çiftçilerin zorlu mesaisi: Dönüm başı 500 kilo rekolte

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:08

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:08

Türkiye’nin hububat ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Kilis’te üretim ve bakım Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Suriye sınırına sıfır noktada olan hububat tarlalarında bu sene yüksek rekolte bekleniyor. Silah seslerin duyulduğu sınır hattında çiftçiler, hem oruç tutuyor hem de üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

‘‘ÇİFTÇİLERİN TEK UMUDU BAHAR YAĞMURLARI’’

Kurak geçen seneye göre bol yağışlarla başlayan sezonda yüksek verim almak isteyen çiftçilerin yine tek umudunun bahar yağmurları olduğunu söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, ‘‘Sınırın sıfır noktasında on bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte buğday ve arpa üreticileri üretimine devam ediyor. İlimizde 150 bin dekar alanda buğday üretimi yapılmaktadır. Yağan yağışların yükselmesi güzel ama Kilisli çiftçiler bir sonraki umudu bahar yağmurlarına bıraktı. Üretim yapan çiftçilerimizin toprağını tek tek gezerek buğday ve arpa üreticilerimizi septorya yaprak leke hastalığı konusunda çiftçileri burada uyardık. Özellik bu hastalık ekmeklik çeşitlerinde daha çok görülmekte’’ dedi.

‘‘SİLAH SESLERİ ALTINDA ÇİFTÇİLERİN ZORLU MESAİSİ’’

On bir ayın sultanı Ramazan ayında Kilisli çiftçiler Suriye sınırına 400-500 metre mesafede bulunan ve ateşlenen silahların seslerine aldırış etmeden tarlalarda çalışarak zamanı geçirdiklerini söyleyen Özdemir, ‘‘Ramazan ayının ilk günlerinde sınırdan gelen silah seslerine rağmen hiç korkmayan çiftçiler üretim için sahalarda. Septorya yaprak leke hastalığı genelde ekmeklik buğday çeşitlerinde görülmektedir. Gübreleme zamanında yanlış gübrenin toprakla buluşması ve dönümden yüksek rekolte alınması için fazla gübre atılmasından dolayı hastalıklar da beraber gelir. Geçen sene, bu tarlalara pas hastalığı geldi. Bu hastalığa mücadele yapmayan çiftçiler dönümüne 400-500 kilogram hasat alan yerden 25 kilogram buğday aldı. Septorya yaprak leke hastalığı konusunda hububat eken çiftçiler çok dikkatli olmaları gerekmektedir’’ şeklinde konuştu.

‘‘DÜŞEN ROKETLERE İNAT SINIR NOKTASINDA HİÇ DURMADAN ÇALIŞIYORUZ’’

Baba mesleği olarak başladığım bu sektörde Evlerinden 500 metre ileride savaş olmasına rağmen babasından öğrendiği çiftçilik mesleğini hiç durmadan aynı heyecanla çalıştıklarını söyleyen çiftçi Nebi Yılmaz, "1995 yılından itibaren babamın öğretmiş olduğu çiftçilik sektörünü ilk günündeki aşk gibi sürdürmekteyiz. Suriye’deki bitmeyen savaşa ve bu bölgelere düşen havan ve roketlere rağmen sınırın sıfır noktasında hiç durmadan çalışıyor, üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Güneşin doğuşundan batışına kadar hiç durmadan çalışan çiftçiler, sınırın karşı tarafından gelen sıcak çatışma sesleri, silah sesleri, roket, havan topu ve roket düşme seslerinden korkmadan ilk günkü heyecanla aşkla çalışıyor’’ diye konuştu.