Büyük ağabey Diyanet'in cuma hutbesine işaret etti: Menzil’de miras kavgası derinleşiyor

Menzil cemaatinde kardeşler arasında süren miras kavgası kapsamında cemaatin mevcut elebaşısı sayılan büyük ağabey Saki Elhüseyni; dini çerçevedeki miras savunusunu kuvvetlendirmek amacıyla Diyanet’in kadınların “medeni miras hakkına” saldıran cuma hutbesini propagandasına kattı. Ayrıca Saki, kardeşi Mübarek Elhüseyni’nin babaları Abdulbaki Elhüseyni’nin yaşamını yitirmesinin ardından 400-500 milyon TL’ye bir villa yaptırdığını da iddia etti.

Menzil cemaatinde 3 kardeş arasında süren, Türkiye ve çeşitli Avrupa ülkelerinde cemaati dava konusu haline getiren miras kavgasında kardeşler arasında bölünme hızla derinleşiyor. Kardeşlerden Mübarek ve Fettah Elhüseyni; cemaat mallarının miras konusu olduğunu savunuyor. İkili, miras konusunda açılan davalardaki savunmalarında bu durumu vurgulayarak, “şeyhlik” unvanı yerine “iş insanı” kimliklerini ve binaların “ticarethane” statülerini ön plana çıkarıyor.

SAVUNMASINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN DİYANET’İ KULLANMAYA BAŞLADI

Cemaatin mevcut elebaşısı sayılan büyük ağabey Saki Elhüseyni ise kardeşlerinin tersine dini çerçevede savunmalar üretiyor. Saki Elhüseyni, cemaat mallarının “ümmetin malı” olduğunu savunurken, mahkemelerde de taraftarları bu yönde savunmalar veriyor. Saki ve taraftarları; cemaat binalarının “dergâh” statülerini ön plana çıkarırken, davalarda da buraların “ibadethane” ve “irşat” yerleri olduğunu belirtiyor. Saki, kardeşlerinin tutumuna karşı dini çerçeveli savunmasını güçlendirmek amacıyla Diyanet’in cuma hutbelerini de kullanmaya başladı.

TEPKİLERE NEDEN OLAN HUTBE KAYNAK GÖSTERİLDİ

Saki’nin demeç ve açıklamalarının yayımlandığı “Ahlat Otağı” adlı sosyal medya hesabında miras konusunda Diyanet’in 15 Ağustos’ta cemilerden okuttuğu hutbesi kaynak olarak gösterildi. “Kul hakkı ateşten gömlektir” başlık cuma hutbesinde; “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” ifadeleri kullanılmıştı.

‘KIZ KARDEŞLERİME MİRAS YERİ VERMEYECEKLERDİ’

Bu ifadelere atıf yapılarak; söz konusu sosyal medya hesabından; “Saki Hazretleri, kıymetli babaları Gavsı Sani Hazretleri’nin (Abdulbaki Erol) ahirete irtihali sonrasında Menzil Köyü’nde yaşanan miras usulsüzlükleri hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştur” duyurusu yapıldı. Bu duyurunun ardından Saki’nin konuya ilişkin şu açıklamaları yaptığı aktarıldı: “Kız kardeşlerime miras yeri vermeyeceklerdi, direndim. Miras hakkımı rızam olmadan kullanıyorlar, helal etmiyorum. Kardeşlerim, mirastan şeren (İslam hukukunca) kura çektiğimiz yerleri bile vermediler.”

‘400-500 TL’YE VİLLA YAPTIRDI’

Saki’nin aktarılan açıklamalarında dikkat çeken bir iddiasına da yer verildi. Aktarılan ifadelerinde Saki; kardeşi Mübarek Elhüseyni’nin babaları Abdulbaki Elhüseyni’nin (Erol) yaşamını yitirmesinin ardından 400-500 milyon TL’ye bir villa yaptırdığını ileri sürdü. Söz konusu iddiasına ilişkin Saki’nin “Eğer teberru (taraftarlardan toplanan bağış) parasıyla yaptıysa zaten onun değil, ümmeti Muhammed’in. Eğer babamın mirası olan, içerisinde benim de hakkım olan parayla iznim olmadan yaptıysa bu da haramdır. Ben bu yokluğu çekerken, Mübarek 400-500 milyon lira villaya para harcayacak! Olur mu böyle?” ifadeleri aktarıldı.