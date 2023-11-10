Büyük Önder Atatürk için Selanik'te anma töreni

Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 10.11.2023 - 11:53

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesi ziyaretçilerle dolup taşarken evin çevresinde de yüzlerce kişi toplandı.

Yerel saatle 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Törende konuşma yapan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün hayata gözlerini açtığı evde ve şehirde özlemle anıyoruz. Her nerede olursak olalım 10 Kasım sabahı yüreklerimiz Atatürk sevgisiyle doluyor" dedi.

Atatürk gibi bir lidere sahip olunduğu için kıvanç duyduklarını belirten Gedik, 10 Kasım'da Atatürk'ün doğduğu ve gelecekte hayata geçireceği devrimlerini hayal ettiği evde ve manevi huzurunda bulunmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Atatürk Evi'ne sahip çıkmanın ve daha geniş çevrelere tanıtmanın önemine vurgu yapan Gedik, 100. yılda Atatürk Evi'ne her zamankinden daha büyük bir ilgi olduğunu söyledi.

"DOĞRU OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Gedik, genç ve çocuklarda gördüğü Atatürk sevgisinin kendilerini gururlandırdığını belirterek şunları kaydetti:

"Savaşlardan çıkan ve büyük kayıplar yaşayan ülkemiz, Atamızın izinde 100 yılda önemli yol kat ederek dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi. Birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Dünyada yaşadığımız bu acı dolu günler savaşlar ve masum çocukların trajedisi, Atamızın gösterdiği istikametin yani 'Yurtta Barış Dünyada Barış' politikasının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ömrü savaşlarla geçen Atatürk'ün dünyada barışa yaptığı vurgu, ileri görüşlülüğüne de işaret ediyor. Yaşanan acıların bir an evvel dinmesini ümit ediyoruz."