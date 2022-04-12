Büyük sızıntı iddiası! E-Devlet bilgileri internete mi saçıldı?

12 Nisan 2022 Salı, 23:39

E-devlet bilgilerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Söz konusu iddia ilk olarak, Youtube'da çektiği videolarla tanınan Mesut Çevik'in Twitter paylaşımıyla gündeme geldi. Çevik, "Kimlik fotoğraflarına ve güncel adreslere kadar her şey var" dedi.

E-Devlet 2022 verileri sızmış deniyor. Kimlik fotoğraflarına ve güncel adreslere kadar her şey var. Bilgisi olan bana ulaşsın. — Mesut Çevik (@mesutcevik) April 12, 2022

Mesut Çevik'in bu tweetine yanıt teknoloji videolarıyla tanınan Ekin Kollama'dan geldi.

Ekin Kollama, "Kimlik fotoğrafları ve güncel numaralar geziyor" iddiasında bulundu.

DEVLET GÖREVLİLERİ HAKKINDA İDDİA

Öte yandan, İbrahim Haskoloğlu ise birçok siyasi ve devlet görevlisinin kimlik bilgilerinin internete sızdığına dair paylaşımlarda bulundu.

Haskoloğlu, "E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuya ilişkin yetkili makamlardan bir açıklama ise henüz yapılmış değil.