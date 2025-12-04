Büyükçekmece Cep Otogarı açıldı: Hayatı kolaylaştıracak bir hizmet oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’dan Trakya kentlerine gidecek yolculara hizmet verecek Büyükçekmece Cep Otogarı’nı hizmete açtı. Günlük 5000 yolcuya hizmet verecek otogarın açılışı; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi ve Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi’nin katılımlarıyla düzenlenen törenin ardından hizmete girdi. Törende, Aslan ve Hakan Çebi birer konuşma yaptı.

EKREM İMAMOĞLU VE HASAN AKGÜN’ÜN SELAMLARINI PAYLAŞTI

Konuşmasına, 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İBB Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yine Silivri’de tutuklu bulunan seçilmiş Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün selamlarını ileterek başlayan Aslan, “Hasan Akgün, ömrünün yaklaşık 30-35 yılını Büyükçekmece'nin gelişmesi ve güzelleşmesi için harcadığı gibi, benim bir diğer kardeşim Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gecesini gündüzüne kattı. 1999 yılından beri, Kavaklı beldesiyken çalışmaya başlamış ve Beylikdüzü'ne hizmet etmiş bir diğer kardeşim ve birçok belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, bürokratlarımız, yol arkadaşlarımız hepsi tutuklu. Buradan her birine selam göndermek istiyorum,” dedi.

“EKREM BAŞKANIMIZIN VİZYONUYLA CEP OTOGARINI KAZANDIRDIK”

Tesise ilişkin açılışta konuşan Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça Oflas, Esenler’de bulunan İstanbul Büyük Otogar’daki tecrübelerini Büyükçekmece’ye yansıttıklarını belirten Akça Oflas, şu bilgileri aktardı:

“Günde yaklaşık 5 bin yolcuya hizmet vereceğiz. 4 bin 500 metrekare alanda, 500 metrekare de kapalı alanı var. Konum olarak da metrobüs son durak, TÜYAP’a ve üniversitelere yakınlık açısından çok avantajlı bir yerde. Daha önce AVM’lerde, benzin istasyonlarında, yol kenarlarında duran ve daha çok batı illerimize seyahat yapan otobüsler; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale gibi çok düzensiz bir şekilde operasyonlarına devam ediyorlardı. Ekrem Başkanımızın vizyonuyla buraya bu cep otogarını kazandırarak çok daha güvenli, ulaşılabilir, vatandaşlarımıza memnuniyeti maksimumda tutacak cep otogarını açıyoruz. Bundan dolayı da çok gururluyuz. Biraz daha düzenli şekilde ve burada oturan vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştıracak bir hizmet oldu bu. Çok daha düzenli, kontrollü bir şekilde seferler batı illerine doğru gerçekleşecek.”