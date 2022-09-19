Büyükçekmece'de iş arkadaşını öldürdü

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:50

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde iddiaya göre, Murat Duran iş arkadaşı Nail Demir’in eşi ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Daha sonra Murat Duran'ın eşi Murat Duran’ı arayarak, Nail Demir’in evin kapısında olduğunu söyledi.

Bunun üzerine 3 yeğeni ile beraber yola çıkan Duran, Demir’in bulunduğu yere geldi. Belinden tabancasını çıkaran şüpheli, iş arkadaşına defalarca ateş edip olay yerinden kaçtı.

Mermilerin isabet etmesi sonucu Demir ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3 yeğeni yakaladı. Katil zanlısını Murat Duran’ı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.