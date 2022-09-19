Büyükçekmece'de iş arkadaşını öldürdü
Büyükçekmece'de, Murat Duran eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşı Nail Demir’i tabancayla öldürdü.
İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde iddiaya göre, Murat Duran iş arkadaşı Nail Demir’in eşi ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Daha sonra Murat Duran'ın eşi Murat Duran’ı arayarak, Nail Demir’in evin kapısında olduğunu söyledi.
Bunun üzerine 3 yeğeni ile beraber yola çıkan Duran, Demir’in bulunduğu yere geldi. Belinden tabancasını çıkaran şüpheli, iş arkadaşına defalarca ateş edip olay yerinden kaçtı.
Mermilerin isabet etmesi sonucu Demir ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3 yeğeni yakaladı. Katil zanlısını Murat Duran’ı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
Video Haberler
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- 2 kişiyi öldürdü, 2 polisi yaraladı
- AKP'li Gülpınar istifa mı etti?
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Korcan Karar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Şimdi de Ensarcı başkan çıktı