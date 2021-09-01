İş arkadaşının su şişesine idrarını yapan adam gözaltına alındı

Japonya'da aynı iş yerinde çalıştığı kadının su şişesine gizlice idrarını yaptığı belirlenen adam gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 16:21
İş arkadaşının su şişesine idrarını yapan adam gözaltına alındı
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Japonya'nın Kobe şehrindeki bir iş yerinde çalışan ismi açıklanmayan kadın, buz dolabını açtığında su şişesinin içinde sarı renkli ve tuhaf kokulu bir sıvı olduğunu fark edince durumu yönetime bildirdi.

Sputnik'in aktardığına göre,yapılan incelemenin ardından şişedeki sıvının idrar olduğu ve kısa süre önce dönemsel çalışan olarak işe giren bir erkek tarafından yapıldığı belirlendi.

Yetkililerin şikayeti üzerinde gözaltına alınan adam suçu kabul etti ve ifadesinde eyleminin sebebini 'iş arkadaşından hoşlanması' olarak açıkladı.

Israrlı takip suçlaması yöneltilen adam, işten de çıkarıldı.


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