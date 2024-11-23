Büyükçekmece’de şiddetli rüzgar nedeniyle çadır uçtu

İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Büyükçekmece’de bir iş yerinin önünde bulunan çadır uçtu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece’de şiddetli rüzgar nedeniyle çadır uçtu
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DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 49 il için gönderdiği sarı kod uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Büyükçekmece’de bir iş yerinin önünde bulunan çadır, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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