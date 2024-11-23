Büyükçekmece’de şiddetli rüzgar nedeniyle çadır uçtu
İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Büyükçekmece’de bir iş yerinin önünde bulunan çadır uçtu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 49 il için gönderdiği sarı kod uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Büyükçekmece’de bir iş yerinin önünde bulunan çadır, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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