Büyükçekmece’de şiddetli rüzgar nedeniyle çadır uçtu

Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:40

Güncelleme: 23.11.2024 - 11:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 49 il için gönderdiği sarı kod uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Büyükçekmece’de bir iş yerinin önünde bulunan çadır, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.