Büyükşehir Meclisi’nde depremzedeleri sevindiren karar

12 Ekim 2021 Salı, 09:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Meclis gündeminde, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde Bayraklı’da evleri yıkılan veya oturulamayacak hale gelen depremzedelerin evlerini yenileyebilmeleri için imar emsal artışı gündeme geldi. Bayraklı Belediye Meclisi’nden oybirliğiyle çıkan yüzde 10 oranındaki emsal artış Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Başkan Tunç Soyer zaman kaybı yaşanmaması için teklifi, ilgili komisyonların sonraki meclislerde değil toplantı sırasında verilecek arada görüşmesini istedi.

AKP'li üyelerin emsal artışın İzmir geneline yayılmasına ilişkin eleştirileri üzerine konuşan Soyer, “Ben hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Bu konu çok siyasi malzeme haline getiriliyor. Hepimiz aynı hassasiyeti taşıyoruz. Hep beraber komisyonumuza yetkiyi veriyoruz” dedi.

Soyer, “Neden şimdi bir an önce bu kararı çıkarmak istiyoruz? Depremzede vatandaşlarımız artık tahammül edemeyecek kadar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bir sene oldu. Artık biz bunu burada bitirmek istiyoruz. Bu mesele siyasete alet edilemeyecek kadar hassas bir mesele. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak K sınırı korunacak alan sınırı belirlerken Türkiye’de ilk defa çok başarılı işe imza attık. Hatırlayın, çok ciddi emek verdik. Oy birliğiyle karara vardık. Türkiye tarihinde ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptı. Şimdi de şunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri çok daha fazla. Bunu komisyonlarda iki ay daha bekletmeyeceğiz. Bugün komisyonumuzdan karar alacağız” dedi.

Madde hakkında söz alan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Geldiğimiz süreçte, gerek günümüz faiz koşulları, gerek imalatlardaki artıştan kaynaklı olarak, bugün vatandaşın bu faiz oranlarıyla, aldığı krediyle, konutlarını dönüştürme şansı yoktur. Biz Bayraklı Belediyesi olarak, meclise gönderdiğimiz önergeye alt birim olarak minimum yüzde 10 ama meclis komisyonumuzun yeniden değerlendirmesi kaydıyla, hem ada hem de parsel bazında depremzede yurttaşlarımızın sorununu çözebileceği şekilde yeniden komisyonlarda görüşülmesini, Bayraklı depremzedeleri adına arz ediyoruz” dedi.

Yapılan görüşmelerin ardından Bayraklı ilçesinde hasar gören veya 6306 sayılı Kanun kapsamında, riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılaşmasına ilişkin emsal artış kararı komisyonlardan oy çokluğu geldi, mecliste de oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis salonunda konuk edilen depremzede temsilcileri kararı el sallayarak sevinçle karşıladı.

Karar hakkında açıklama yapan Başkan Soyer, “Depremzedelerimizin bir kısmı dışarıda, temsilcileri burada. Ben biliyorum içinizden bu kararı alkışlıyorsunuz. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmayla K sınırı olarak, yani korunacak alan sınırları olarak, meclisimizce onaylanan K bölgelerinde parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 oranında emsal artışını oy çokluğuyla getirmiş oldu komisyonumuz. Teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

DÜNYA BANKASI KREDİSİ

Meclisin son bölümünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de yaşanan deprem sonrası hasarlı binaların dönüşümü için Dünya Bankası’ndan alınacak 340 milyon dolarlık kredi onayı ile ilgili süreç hakkında bilgi verdi. Ortaya atılan iddialara noktayı koyan Soyer, “340 milyon dolarlık kredi finansmanı hazır. Cumhurbaşkanımızın önüne krediyi koymayan Hazine ve Maliye Bakanlığı. Dolayısıyla Dünya Bankası nezdinde sürdürmüş olduğumuz müzakereler tamamlanmıştır. Bu müzakereleri sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları olarak sürdürmedik. Bakanlık bürokratları da vardı, İller Bankası bürokratları da vardı. Hep beraber 4 ay boyunca bu müzakere gece gündüz devam etti. 340 milyonun İzmir’e ödenmesiyle ilgili mutabakata varıldı. Fakat bu para Hazine Bakanlığı&rsquo ;nın garantisi bulunmadığı için Cumhurbaşkanı'nın önüne sunulmadığı için bekliyor. Sonuçta bir kredi var. Bu finansman kaynağı onaylandı” dedi.

Soyer sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Ben 340 milyonun hesabını biliyorum; başka bir paranın hesabını sormak istiyorum. Yaklaşık 37 milyar 585 milyon dolarlık bir rakamın nereye gittiğini merak ediyorum. 26.11.1999 tarih, 23.888 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 4481 sayılı 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi’nde yaşanan depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla, bazı mükellefiyetler ihdası ve bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun, özel iletişim vergisi adıyla çıkmış durumda. 1999’dan beri toplanan rakam 76 milyar 552 milyon 619 bin liradır. Bu yaklaşık, 37 milyar 585 milyon dolardır. Ben deprem yaşamış bir şehrin vatandaşı olarak soruyorum. Bizim bu vergide hakkımız yok mudur? Genel Başkanımızın çok güzel bir sözü var; 'İyilikte yarışın' diyor. Biz iyilikte yarışmaya, daha iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz.”