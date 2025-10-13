Buzağıyı kucaklayarak çaldılar

Edinilen bilgilere göre, olay, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi’ndeki Mehmet Oruç’a ait çiftlikte meydana geldi. Akşam saatlerinde çiftliğe gelen 2 şüpheliden biri ağıla girerek 25 günlük buzağıyı yakalamaya çalıştı. Şahıs dakikalarca kovaladığı buzağıyı yakalayamayınca dışarı çıktı. Bu kez diğer şahıs ağıla girerek buzağıyı kovaladı. Yakalanan buzağı şahısların kucağında dışarıya çıkarılarak götürüldü. Yaşanan hırsızlık anları ise çiftliğin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayını bir süre sonra fark eden Mehmet Oruç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, buzağının bulunması ve şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.