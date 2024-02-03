Çaldığı minibüsü çekiciyle tamirciye götürmüştü... Tutuklandı!

Osmaniye'de çaldığı minibüsü arızalanınca çekiciyle tamirciye götüren ve burada yakalanan şüpheli, tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 13:59
Çaldığı minibüsü çekiciyle tamirciye götürmüştü... Tutuklandı!
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Dumlupınar Mahallesi'nde bir yurttaşa ait minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki 56 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirenin Batuhan A. olduğunu tespit etti.

İncelenen görüntülerde aracın çekici üzerinde Küçük Sanayi Sitesi'ne götürüldüğünü belirleyen ekipler, zanlıyı tamircide yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.


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