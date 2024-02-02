Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: Yüzlerce şüpheli yakalandı!
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Ocak ayında meydana gelen 89 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak, olaylara karıştığı belirlenen 143 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin yaptığı titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda, çeşitli hırsızlık suçları işleyen şüpheliler yakayı ele verdi.
Yakalanan 143 şüpheliden 101’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 42’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru yurttaşlara iade edildi.
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