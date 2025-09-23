Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çaldıkları minibüs alev alınca, yaya olarak kaçtılar!

Çaldıkları minibüs alev alınca, yaya olarak kaçtılar!

23.09.2025 12:43:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Çaldıkları minibüs alev alınca, yaya olarak kaçtılar!

Avcılar'da park halindeki panelvan minibüsü çalan şüpheliler, aracın motorunun alev alması üzerine yaya olarak kaçtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde sabaha karşı bir hırsızlık olayı meydana geldi.

İddiaya göre; evin önünde park halinde olan panelvan minibüs kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Minibüs ile kaçan şüpheliler, G-176'nci sokağa girdiklerinde aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Aracın alev alması üzerine minibüsten inen şüpheliler, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Sokakta yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #Yangın #hırsızlık #Avcılar #Minibüs

İlgili Haberler

Yolda kalınca akü çalan kişi: ‘Arabanın sahibini mahalleden tanıyorum, neden şikayetçi olmuş anlamadım’
Yolda kalınca akü çalan kişi: ‘Arabanın sahibini mahalleden tanıyorum, neden şikayetçi olmuş anlamadım’ Aydın’ın İncirliova ilçesinde Efe Can Kızıltepe (28), otomobilinin aküsünün bitmesi üzerine bir aracın kaputunu açıp, aküyü çaldı. Tutuklanan Kızıltepe, “Aküyü yolda kaldığım için aldım. Aküyü aldığım arabanın sahibini mahalleden tanıyorum. Neden şikayetçi olmuş anlamadım” dedi.
Şişli’de kapkaç! Biri kadının elini tuttu, diğeri çantasını çaldı: 15 yaşındaki şüpheli yakalandı!
Şişli’de kapkaç! Biri kadının elini tuttu, diğeri çantasını çaldı: 15 yaşındaki şüpheli yakalandı! Şişli de kaldırımda yürüdüğü sırada 2 şüpheliden biri Gonca N.’nin elini tuttu. Kadın koşarak kaçmaya çalışırken şüpheli yere düştü. Kadın şüpheliyi engellemeye çalıştığı sırada diğer kişi ise, kadının çantasını alarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken 15 ve 16 yaşındaki şüpheliler, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Restoranda hesap ödemeden kaçtı: Marketten de sigara çaldı
Restoranda hesap ödemeden kaçtı: Marketten de sigara çaldı Bursa'da eşi ve çocuğuyla gelip yemek yediği restoranda, ‘Kartımı arabada unuttum’ diyerek kaçan şüpheli, ardından girdiği bir marketten de sigara çaldı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.