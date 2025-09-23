Çaldıkları minibüs alev alınca, yaya olarak kaçtılar!

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde sabaha karşı bir hırsızlık olayı meydana geldi.

İddiaya göre; evin önünde park halinde olan panelvan minibüs kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Minibüs ile kaçan şüpheliler, G-176'nci sokağa girdiklerinde aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Aracın alev alması üzerine minibüsten inen şüpheliler, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Sokakta yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.