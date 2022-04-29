Çalkaya öğrencilerle buluştu: Kapımız size her zaman açık

29 Nisan 2022 Cuma, 05:48

Yemek boyunca öğrencilerle sohbet eden Başkan Çalkaya, her türlü sorunlarında belediyeye başvurmalarını istedi. Belediye meclis üyeleri ile birlikte masaları tek tek ziyaret eden Başkan Çalkaya, iftar yemeğinin ardından da öğrencilerle sohbet etti.

Eşit ve kaliteli bir eğitim için öğrencilere destek olduklarını ifade eden Fatma Çalkaya, “Biz sadece ilçemizdeki öğrencilerimize değil eğitim görmek için Anadolu’dan gelen gençlerimizle de irtibat halindeyiz. Onların eğitim hayatları boyunca zorlanmamaları için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Manevi duyguların en üst seviyede olduğu bu akşamda gençlerimizle birlikte olmak bizler için çok önemli” dedi.