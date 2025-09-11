Can Holding'e operasyon... İstanbul Bilgi Üniversitesi TMSF’ye devredildi: YÖK'ten açıklama geldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.09.2025 11:09:00
Can Holding’e yönelik operasyon kapsamında hakları TMSF’ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) açıklama geldi. YÖK, “Öğrenciler ve akademik kadro için endişe edecek bir durum yok, eğitim kesintisiz sürecek” mesajı verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Bu şirketler arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi de yer aldı.

Konuya ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu'ndan açıklama geldi.

YÖK: EĞİTİM FAALİYETLERİ SÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir.”

ÜNİVERSİTE'DEN AÇIKLAMA 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e bağlı şirketler ve kuruluşlara yönelik operasyonlara ilişkin "İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik ve idari faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmekte, eğitim-öğretim süreçleri planlandığı şekilde devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

 

Açıklamada, "Üniversitemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerine, akademik kadrosuna ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir" denildi. 

