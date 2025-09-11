Can Holding'e operasyon... İstanbul Bilgi Üniversitesi TMSF’ye devredildi: YÖK'ten açıklama geldi!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Bu şirketler arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi de yer aldı.

Konuya ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu'ndan açıklama geldi.

YÖK: EĞİTİM FAALİYETLERİ SÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir.”

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.



Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir… — Erol Özvar (@erolozvar) September 11, 2025

ÜNİVERSİTE'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e bağlı şirketler ve kuruluşlara yönelik operasyonlara ilişkin "İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik ve idari faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmekte, eğitim-öğretim süreçleri planlandığı şekilde devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Üniversitemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerine, akademik kadrosuna ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir" denildi.