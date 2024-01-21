Çanakkale Boğazı hızı 10 knot altındaki gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 07:59
Çanakkale Boğazı hızı 10 knot altındaki gemi geçişlerine kapatıldı
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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına ve sert akıntı nedeniyle Boğaz, Liman Başkanlığının talimatıyla hızı 10 knot altındaki gemiler için çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla kararı diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Öte yandan Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 04.00 ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 05.00'daki arabalı vapur seferleri de aynı nedenle iptal edildi.


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