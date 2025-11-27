Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çanakkale’de bir skandal daha! 5 tondan fazla ürün imha edildi

Çanakkale’de bir skandal daha! 5 tondan fazla ürün imha edildi

27.11.2025 18:35:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Çanakkale’de bir skandal daha! 5 tondan fazla ürün imha edildi

Çanakkale'de izinsiz üretim yaptığı belirlenen iş yerinde 5 tona yakın ürün ele geçirilerek imha edildi.

Çanakkale'de hijyen kurallarına uymadığı belirlenen et ve sakatat işleme faaliyetinin yapıldığı iş yeri mühürlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ihbar üzerine et ve sakatat işleme faaliyeti gösteren iş yerini denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz üretim yaptığı belirlenen iş yerinin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.

İşletmedeki 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram et ve 50 kilogram köfteye el konuldu.

Faaliyeti durdurularak mühürlenen iş yerinde el konulan ürünler imha edildi.

İlgili Konular: #çanakkale #gıda güvenliği