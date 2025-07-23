Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çanakkale'de şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni su kuyusunda bulundu!

Çanakkale'de şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni su kuyusunda bulundu!

23.07.2025 12:39:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Çanakkale'de şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni su kuyusunda bulundu!

Çan ilçesinde bahçesine giden 67 yaşındaki Havva Ş., su kuyusunda ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyünde dün öğleden sonra şüpheli bir kadın ölümü yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; bahçesine giden Havva Ş.’den (67) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Havva Ş.’nin 6 metre derinlikte ve içerisinde 1 metrelik su bulunan kuyunun içerisinde cansız bedeni bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kuyudan çıkarılan Havva Ş.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne getirildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 

İlgili Konular: #çanakkale #Şüpheli ölüm #su kuyusu #cansız beden

İlgili Haberler

Çanakkale'de şüpheli kadın ölümü: Evinde cansız bedeni bulundu
Çanakkale'de şüpheli kadın ölümü: Evinde cansız bedeni bulundu Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
3 çocuk annesi Havva'nın ölümünde yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı
3 çocuk annesi Havva'nın ölümünde yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 3 çocuk annesi Havva Yılmaz'ın (28) tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
Eski sevgilisinin şüpheli ölümü tekrar gündemde: Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç ikinci olayda da zanlı!
Eski sevgilisinin şüpheli ölümü tekrar gündemde: Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç ikinci olayda da zanlı! Geçen günlerde İstanbul'da Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Cemil Koç hakkında, Diyarbakır'da 2023 yılında bir apartmanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Ejegül Ovezova olayı ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Ovezova'nın tırnaklarında Koç'a ait DNA izlerinin bulunduğu belirtildi.