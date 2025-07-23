Çanakkale'de şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni su kuyusunda bulundu!

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyünde dün öğleden sonra şüpheli bir kadın ölümü yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; bahçesine giden Havva Ş.’den (67) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Havva Ş.’nin 6 metre derinlikte ve içerisinde 1 metrelik su bulunan kuyunun içerisinde cansız bedeni bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kuyudan çıkarılan Havva Ş.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne getirildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.