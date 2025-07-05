Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çanakkale Lapseki'de orman yangını

5.07.2025 13:28:00
DHA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ile 5 saatte kontrol altına alınan yangında 5,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Lapseki ilçesine bağlı Dışbudak köyü yakınlarında saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 4 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin alevlere, havadan ve karadan müdahale ettiği yangın saat 16.30 sıralarında 5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5,5 hektar orman zarar gördü.

YANGIN BİÇERDÖVERDEN ÇIKMIŞ

Öte yandan yangının biçerdöverden çıktığı tespit edildi. Jandarma, biçerdöver operatörünü gözaltına alıp, hakkında adli işlem başlattı.

