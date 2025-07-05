Çanakkale Lapseki'de orman yangını

Lapseki ilçesine bağlı Dışbudak köyü yakınlarında saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 4 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin alevlere, havadan ve karadan müdahale ettiği yangın saat 16.30 sıralarında 5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5,5 hektar orman zarar gördü.
YANGIN BİÇERDÖVERDEN ÇIKMIŞ
Öte yandan yangının biçerdöverden çıktığı tespit edildi. Jandarma, biçerdöver operatörünü gözaltına alıp, hakkında adli işlem başlattı.