Çanakkale'deki 'av tüfeği' cinayetinde yeni gelişme: Tutuklandı

Çanakkale’de domuz avından döndükten sonra araçtan indiği sırada kazara arkadaşı Sezgin Yeşil’i (22) av tüfeğiyle vurarak öldüren N.A., ’taksirle adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Çanakkale'deki 'av tüfeği' cinayetinde yeni gelişme: Tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:46

Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde 9 Şubat tarihinde arkadaşları ile domuz avı sonrası köye dönen Sezgin Yeşil araçtan arkadaşı ile indikten sonra av malzemelerini indirirken iddiaya göre N.A.’nın av tüfeği kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalarla genç karnından ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Sezgin Yeşil, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma olayla ilgili inceme başlattı.

TUTUKLANDI

Jandarma tarafından ’taksirle adam öldürme’ suçundan gözaltına alınan N.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #çanakkale

İlgili Haberler

Çanakkale’de 16 gündür kayıp yaşlı şahısın cansız bedeni bulundu

Çanakkale’de 16 gündür kayıp yaşlı şahısın cansız bedeni bulundu
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj alarmı!

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj alarmı!
Çanakkale'de feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

Çanakkale'de feribot seferlerinin bazıları iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler