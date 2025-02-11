Çanakkale'deki 'av tüfeği' cinayetinde yeni gelişme: Tutuklandı
Çanakkale’de domuz avından döndükten sonra araçtan indiği sırada kazara arkadaşı Sezgin Yeşil’i (22) av tüfeğiyle vurarak öldüren N.A., ’taksirle adam öldürme’ suçundan tutuklandı.
Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde 9 Şubat tarihinde arkadaşları ile domuz avı sonrası köye dönen Sezgin Yeşil araçtan arkadaşı ile indikten sonra av malzemelerini indirirken iddiaya göre N.A.’nın av tüfeği kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalarla genç karnından ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Sezgin Yeşil, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma olayla ilgili inceme başlattı.
TUTUKLANDI
Jandarma tarafından ’taksirle adam öldürme’ suçundan gözaltına alınan N.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #çanakkale
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