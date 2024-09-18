Candan kardeşlerin yargılanmasına devam ediliyor

Yayınlanma: 18.09.2024 - 13:47

Güncelleme: 18.09.2024 - 17:46

Küçükçekmece Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Bahar Candan ile sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ablası Nihal Candan hazır bulundu. Müşteki ifadelerinin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Verilen arada adliyeden çıkan Nihal Candan 'Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz ?' sorularına tek eliyle kalp işareti yaparak cevap verdi. Candan gazetecilerin diğer sorularını ise yanıtsız bıraktı.

"KENDİSİNİ DOLANDIRDIM MI"

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya verilen öğle arasının ardından devam edildi. Mimar olan Sinan Damgacı, sanıklarla bir klinik açılışı vesilesiyle tanıştıklarını, sanıklardan Refik Ersin Eroğlu’nın kendisine kliniğin işleri için teklif getirdiğini ve kendisinin de kabul ettiğini belirtti. Damgacı, 'Refik Ersin Eroğlu, sürekli Onursal Adıgüzel ile vekillikle ilgili konuşuyordu. Milletvekili adayı olacağını söylüyordu. Ben bunları gördükçe karşımdaki insanların güçlü olduklarına kanaat getirdim. Refik Ersin Eroğlu bana 'Bize çok faydan oldu, klinik çok güzel oldu bir araç işimiz var' dedi. Elinde TMSF’nin el koyduğu araçlar olduğunu, ihale sürecini sadece kendilerinin yönettiğini ve buradan bana piyasa fiyatının altında birkaç araç verileceğini söyledi. Ben denemek açısından bir araca yazıldım. Bazı toplantılarda Nihal ve Bahar Candan’ı da görürdüm. Onların da araç aldıklarını sanıyordum. Bir toplantıda Bahar Onur Apaydın’dan para istemişti ancak niye istediğini bilmiyordum. Onur da ona kızmıştı' ifadelerini kullandı. Daha sonra sanıkların ve vekillerinin sorularına cevap veren Damgacı, mahkeme başkanının 'Sanıklardan şikayetçi misiniz?' sorusuna ise 'Şikayetçiyim' diye cevap verdi.

Bahar Candan bunun üzerine müşteki Sinan Damgacı’ya soru sordu. Candan 'Sinan Bey konuşmasında Bahar Candan ve Nihal Candan’ın hiçbirşeyini görmedim dedi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Ben 1 yıldır cezaevindeyim. Kendisini dolandırdım mı? Bizden şikayetçi mi' diye sordu. Tanığın 'Eğer bu dolandırıcılık sisteminin içindeyse şikayetçiyim' demesi üzerine Candan, 'Böyle saçma şey mi olur?' cümleleriyle duruma tepki gösterdi.

AĞLAYARAK DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKTI

Duruşma sırasında Bahar Candan soru sorduğu sırada ablası Nihal Candan da konuşmaya dahil oldu. Candan, 'Biz mış-muş’larla çok uzun süre ceza yattık' diye konuştu. Mahkeme başkanı ise, sanıklara 'Şimdi sırası değil daha sonra size de söz hakkı vereceğim' dedi. Nihal Candan ise, mahkeme başkanından özür dileyip ağlayarak duruşma salonundan çıktı.