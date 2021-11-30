Çandarlı Liman Projesi artık bir rüyadan ibaret

30 Kasım 2021 Salı, 11:27

AKP’nin 2011 seçimlerinde İzmir’e vadettiği 35 projeden biri olan fakat gerçekleştirilemediği için atıl bir yatırıma dönüştürülen Çandarlı Limanı Projesi her geçen gün zararını katlıyor.

Binali Yıldırım’ın “Ege’nin ihracat merkezi haline gelecek” diye tanıttığı Çandarlı Limanı Projesi’nde hiçbir ilerleme kaydedilemiyor.

Yapımına başlanmasının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçti.

Çok yazık!

Doğan kamu zararının dövizdeki aşırı artış ve TL’nin değerinin düşmesi de göz önüne alınırsa 1,5 milyar TL’ye ulaştığı iddia ediliyor.

İşin ilginç tarafı Çandarlı Limanı Projesi’nin, 2017 yılından sonra hiçbir Sayıştay raporunda yer almaması.

Bir başka tuhaflık ise projede niçin ilerleme olmadığının, yapım ihalelerine neden hiçbir şirketin girmediğinin sorgulanmaması.

O kadar kafa karıştıran sorular var ki…

Avrupa'nın en büyük 7. konteyner limanı Pire'yi yarış dışı bırakacak denilen, temeli atıldıktan sonra devlet eliyle mendireği ve 1,5 kilometrelik dalgakıranı ancak 3 yılda tamamlanan bir limandan bahsediyorum sizlere.

Adeta projesi, yapımı ve ihalesi ile yılan hikayesine dönen Çandarlı Limanı mendirek ve dalgakıranıyla çürümeye terk edildi.

Terk edilen liman malesef bölgedeki canlı çeşitliliğine ve doğaya da zarar vermeye başladı.

Dünyanın en büyük 10 limanından biri olacağı söylenen liman bölgedeki vatandaşların ifadesine göre kuş türleri ve balık popülasyonunun da zarar görmesine neden oluyor.

Peki tüm bu zararların suçlusu kim?

Dünyanın en büyük 10 konteyner limanından biri olması hedeflenen Çandarlı Limanı Projesi neden ilerlememektedir?

İddialar da olduğu gibi bu atıl yatırımın ülkemize maliyeti gerçekten 1,5 milyar TL’ye yaklaşmış mıdır?

Eğer bu bedel doğru değilse bugün itibariyle maliyeti ne kadardır?

Son bir sorum da şudur:

Bu projenin ne zaman hayata geçmesi planlanmaktadır?

Eğer proje iptal olduysa Çandarlı Limanı’nın geleceği için ne düşünülmektedir?

Hani yıllık 12 milyon TEU elleçleme kapasitesi ile dünyanın en büyük 10 limanından biri olacaktı Çandarlı Limanı?

Avrupa'nın en büyük 7. konteyner limanı Pire'yi yarış dışı bırakacak demekle olmuyor maalesef.

Çandarlı ve bölgesindeki vatandaşlar bu soruların cevabını bekliyor.

Hem de çok acil…

Gelelim işin siyasi ayağına…

3 Kasım 2002 yılından bu yana iktidarda olan bir partinin Çandarlı Limanı için gereken adımları atamaması, beceriksizliktir.

AKP’nin “Medeniyet Yürüyüşü” iddiası, pandemi döneminde iyice ayyuka çıkan aşı, maske, yapılamayan yardımlar, patlayan yolsuzluklar da dikkate alındığında “Yokluk ve Yoksulluk Yürüyüşü”ne dönüşmüştür.

Her geçen zaman bize şunu göstermiştir ki: AKP’nin öncelikleri halkın öncelikleri ile ters düşmektedir.

Bu yüzden Çandarlı Liman Projesi’nin hayata geçmesi artık bir rüyadan ibarettir.