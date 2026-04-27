Çankırı'da İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı ağabeyi tarafından öldürüldü

27.04.2026 08:46:00
DHA
Çankırı'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Hasan Hurşit, ağabeyi Recep Hurşit tarafından silahla vurularak öldürüldü. Zanlı kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.

Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir cinayet meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan Hasan Hurşit ve ağabeyi Recep Hurşit arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında Recep Hurşit, yanında bulunan tabanca ile kardeşi Hasan Hurşit'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Hasan Hurşit, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Hurşit, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Recep Hurşit ise, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Cinayet #Çankırı #ağabey #kardeş

