Canlar, Hamzababa anma etkinliğinde buluştu

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:39

Kemalpaşa’nın Hamzababa Mahallesinde belediye tarafından her yıl düzenlenen Hamzababa Anma Etkinlikleri’nin 29.’sü Hamzababa Amfitiyatro Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kemalpaşa Alevi Bileşenleri desteğiyle gerçekleştirilen etkinliklere, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Sevda Erden Kılıç, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İyi Parti İlçe Başkanı Nizamettin Yılmaz, Alevi-Bektaşi Federasyonu Temsilcileri, Ege Tahtacı Dernekleri Temsilcileri, Pir Sultan Abdal Dernekleri Temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Panel ile başlayan etkinlikte semah ekibi gösterileri ardından, çok sayıda sanatçı sahne alarak, şarkılarıyla dinleyenleri mest etti. Kemalpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara ücretsiz çay, su ve kumanya desteğinde bulundu.

“BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bu yıl 29’ncusunu düzenlediğimiz Hamzababa Anma Etkinliği’nde buluştuğumuz tüm canlarımızı selamlıyorum. Bugün aynı zamanda Muharrem ayının son günü, bu vesile ile yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Hacı Bektaşi Veli’nin dediği gibi ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bir kusur arayacaksak önce kendimizde arayalım. Bilimden ve ilimden ayrılmayalım” diye konuştu.