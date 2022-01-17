Canlı yayında diploma gösterdi, Erdoğan'a zor soru
HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, Flash TV’de Orhan Uğuroğlu’nun konuğu oldu. Canlı yayında diplomasını gösteren Kıran, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili hukuki süreci açıkladı.
Flash TV’de konuşan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili hukuki süreç hakkında bilgi verdi. Kıran, “Mevcut Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olma sıfatını taşımıyor. Çünkü diploması yok” dedi.
“ERDOĞAN’IN DİPLOMASI NEREDE?”
Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Sait Kıran’a “Sizin diplomanız var mı?” diye sordu. Kıran, canlı yayında iki üniversiteden almış olduğu diplomalarını gösterdi. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ’ın “Üniversitede arkadaşlarınızla fotoğrafınız var mı?” sorusuna Kıran, “Var” diye yanıt verdi.
“ERDOĞAN’IN DİPLOMASI NEREDE?”
Kıran, “Erdoğan’ın diploması nerede?” diye sordu. Kıran, Erdoğan’ın Anayasa’nın 101. maddesinde yer alan cumhurbaşkanı olma koşulunu sağlamadığını belirtti.
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