Çarpışan otomobiller kanala devrildi: Yaralılar var!

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolunun Düzce geçişi Hacıkadirler Sapağı mevkisinde meydana geldi.

Düzce yönüne ilerleyen G.Y. idaresindeki 81 EY 175 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen M.D.’nin kullandığı 34 JR 328 plakalı otomobile çarptı.

Her iki otomobil de yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada, araç sürücüleri G.Y. ve M.D. ile yanlarındaki İ.D., N.D., G.T. ve S.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.