'Casperlar' iddianamesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca 'Casperlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 yaşından küçük 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede 4 maktul, 7 mağdur ve 57 müşteki yer aldı. Örgütün yapılanmalarına yönelik Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli ilçeleri ile İzmir'in Çeşme ilçesinde operasyonlar düzenlendi. Örgütün, çok sayıda çocuğu suç faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

ÖRGÜT YAPISI VE LİDERLİK

İddianamede, örgütün liderliğini 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız’ın yaptığı, özellikle Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde 'Yağma', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Uyuşturucu ticareti', 'Fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi çok sayıda suça karıştıkları kaydedildi.

ÇOCUKLAR PARA VE VAATLERLE SUÇA SÜRÜKLENDİ

İddianamede, örgütün eylemlerde özellikle motosiklet kullanabilen, çoğunluğu 18 yaşından küçük, 15-25 yaş grubundaki çocuk ve gençleri kullandığı belirtildi. Ekonomik olarak dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklara, eylem başına 10 bin ile 50 bin TL arasında para vaadinde bulunulduğu, ancak çoğu zaman bu paraların ödenmediği, bazı ödemelerin ise üçüncü kişilerin banka hesapları üzerinden kısmi tutarlarla yapıldığı aktarıldı.

Eylemlerde 'öncü' olarak motosikleti süren ve 'artçı' olarak ateş eden örgüt mensuplarının eylem sonrası yakalandıkları birçok dosya kapsamında tespit edildi. Örgüt yönetiminin motivasyon unsuru olarak yeni üyelere motosiklet, para, silah ve uyuşturucu madde vadettiği kaydedildi.

HÜCRE EVLERİ VE KAÇIŞ DÜZENİ

Örgütün hücre evlerini, eylem öncesi ve sonrası saklanma, silah temini ve şehir dışından getirilen örgüt üyelerinin barındırılması amacıyla kullandığı belirtildi. Özellikle müşteki Fatih Faruk Fil’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eyleminde, suça sürüklenen çocuklara kalacak yer, yeni kıyafetler ve cep telefonları temin edilerek örgüt içindeki emir-talimat zincirinin sürdürülmeye çalışıldığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA

İddianamede, sosyal medya üzerinden yapılan propaganda paylaşımlarının, psikolojik ve sosyal sorunlar yaşayan çocuklar üzerinde etkili olduğu, ailesi ve çevresi tarafından dışlandığını düşünen çocukların, kendilerini ispatlama ve bir gruba ait olma isteğiyle örgüte gönüllü katılım sağladıkları vurgulandı. Örgüt lider ve yöneticilerinin, çocuklara 'abi-kardeş' ilişkisi kurulacağı ve korunacakları yönünde vaatlerde bulunarak örgüte dahil ettikleri kaydedildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA YER ALDI

İddianamede, suça sürüklenen çocukların dahil oldukları ve örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen eylemler yer aldı. 41 adet eylemin yer aldığı iddianamede ‘Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahlı Tehdit, Kasten Yaralama, Resmi Belgede Sahtecilik, Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması Veya El Değiştirmesi, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Hırsızlık’ suçları yer aldı.

ÖLÜM TEHDİTİ MESAJI İDDİANEMEDE YER ALDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınan kuyumcu U.D. isimli mağdur ifadesinde şunları söyledi: "Bahçelievler'de bulunan kuyumcu dükkanımda abdest aldığım sırada, tahmini 14-15 yaşlarında lacivert giyinimli şahıs iş yerime gelerek babamın eline 'Ömrün kısalıyor. Kendine yazık edeceksin. Her köşede seni bekleyen bir abi var" şeklinde not kağıdı bırakmış gitmiş. Bu sırada bir numaradan arandım ve 'bizimle uzlaşmazsan, seni vururuz, ailen, sen, senin soyadını kim taşıyorsa hepsi ölür. Senin evini, dükkanını her şeyini biliyoruz. İstediğimiz parayı ver' diyerek şahsımı ölümle tehdit ettiler. Polis merkezinde belirtmiş olduğum numara ile aynı numaradır. Şahıs kendisini, 'Casperlar' grubu adına arıyorum. Ben Burak B.' dedi.

‘O POLİSLER SENİ KORUYAMAZ’

Müşteki İlbeyi Beyaz’ın alınan ifadesinde, "14 Kasım 2024 tarihinde sabah KALE TAKSİ isimli iş yerime sabah 09.30 sıralarında geldiğimde kardeşim Taner iş yerini saat 05.25 sıralarında yüzü maskeli bir şahıs tarafında ateşe verdiğini ancak sonradan kendi kendine söndüğünü söyledi. Akabinde yabancı hat üzerinden bana iş yerime yönelik yangının videosunu atarak 'İlbey Al sana hediyem Bu, sen bizi anlamadın galiba o polisler seni koruyamaz sadece biraz zaman uzatır o kadar, zırhlı arabaya binmekle kurtulacağını mı sanıyorsun' diye mesaj atıldı ben de bu numarayı da engelledim" dedi.

'BU SALDIRILAR DEVAM EDECEK'

Müşteki Nazım Gökay’ın ifadesinde , "İş yerime silahlı saldırı yapıldığını esnaf komşularım tarafından öğrendim, iş yerine gittiğinde kurşunlama olayı neticesinde iş yeri kepenginde kurşun girişlerini gördüm. Yaklaşık 1 aydır bana ait olan hattıma yurt dışına kayıtlı farklı farklı hatlardan arandım. ‘Öleceksiniz, öldüreceğim, ailene yedi sülalene geleceğiz, sen bizi şakaya aldın galiba, oğlum bu saldırılar devam edecek, bak bu saatten sonra canına geleceğiz' şeklinde tehdit mesajları aldım" dedi.

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütüne üye olma', 'Nitelikli yağma', 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Kasten öldürme', 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma veya taşıma' ile 'Sayı ve nitelik bakımından vahim silah veya mermi bulundurma' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.