Çatalzeytin - Kastamonu karayolu ulaşıma kapandı
Çatalzeytin - Kastamonu karayolunun Didi Küme girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Kastamonu’nun Çatalzeytin İlçesine bağlı Didi Küme girişi mevkiinde dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.
Karayolları ekibi, gece gelerek yol açma çalışmalarına başladı. Heyelanın kar suları ve Elmapınar kaynak suyunun taşkın yapması sonucu meydana geldiği belirtildi.
TRAFİĞE KAPALI
Yol açma çalışmalarını inceleyen Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tehlike arz eden yolu trafiğe kapattılar. Çalışmalar tamamlanıp, yol güvenliği sağlandıktan sonra yolun trafiğe açılacağı bilgisi verildi.
İstanbul’dan gelen otobüsler ve Kastamonu’ya giden minibüsler Bozkurt yolunu kullandı.
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