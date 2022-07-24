Çatı katında uyuşturucu üretip satan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul Pendik'te bulunan bir apartmanın çatı katında uyuşturucu üretip, satan S.Y. ve S.Y. isimli iki kardeş gözaltına alınarak tutuklandı. Yapılan incelemede kardeşlerin evinde uyuşturucu ticareti ve üretimi amacıyla kullanılan birçok alet ele geçirildi.
İstanbul Pendik'te Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı alan polis ekipleri, 21 Temmuz Perşembe günü ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda S.Y. (35) ve S.Y. (33) isimli kardeşler olay yerinde yakalandı.
Yapılan aramalarda 26,9 gram kurutulmuş Hint keneviri, 16 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 2 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1045 TL, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ele geçirildi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARININ OLDUĞU BELİRLENDİ
Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi. S.Y. isimli şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheliler 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak' suçundan, mahkemeye sevk edildi. S.Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kardeşi S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Cinsel ilişki vaadi kabusları oldu
- 15 yıldır AKP üyesiydi... Kılıçdaroğlu rozetlerini taktı
- El Clasico'da saha karıştı!
- Yayla kavgasında tutuklu sayısı yükseldi
- Otobüste 'röntgen' dayağı
- 'Hayalet ağ'la katliam
- Zehirli deniz kestanesi istilası: 2 ay içerisinde...
- Sarhoş sürücü otopark görevlisini ezdi
- Otomobil minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var
- 215 Afgan göçmene sınırdışı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- Danıştay'dan 'enflasyon' kararı
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- İstanbul'da fiyatlar uçtu: Yıllık 172 bin lira!
- Yargıda 'Ali Erbaş' sessizliği
- Oyuncu Songül Öden ölümden döndü!
- 'İşçiler Erdoğan'ın mitingine böyle taşındı'
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- MHP'li Vural'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yorumu