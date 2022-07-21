CHP'li Veli Ağbaba: “Türkiye adeta uyuşturucunun lojistik merkezi haline geldi"

21 Temmuz 2022 Perşembe, 18:14

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ülkedeki uyuşturucu trafiğiyle ilgili açıklama yaptı.





Ağbaba, şöyle konuştu:

"POLİSLER TUTUKLANIYOR, SAVCI AÇIĞA ALINMIŞ..."



Dün ortaya çıkan bir olay, Türkiye’nin son dönemde düşmüş olduğu bataklığı gösteriyor. Türkiye, adeta uyuşturucunun lojistik merkezi haline geldi. Maalesef her yaşta gençler uyuşturucunun tuzağına düşmüş durumda. Maalesef hükümet sadece yanlış rakamlar açıklayarak manipüle ederek bu olayın üstünü örtmeye çalışıyor. Geçtiğimiz gün, Konya Narkotik ekipleri uygulama yapıyor. Yolda bir aracı durduruyorlar. Narkotikte çalışan bir polis ve eşinin arabasında 25 kg eroin buluyorlar. Telefonuna el konuyor. Telefonuna bir bakıyorlar ki, WhatsApp yazışmalarında polise emri veren meğer savcıymış. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcısı emriyle polis uyuşturucu taşıyor. Polisler tutuklanıyor, savcı açığa alınmış, HSK açıklama yapıyor, müfettiş görevlendirmiş.



“TÜRKİYE TAM BİR UYUŞTURUCU CENNETİ OLMUŞ DURUMDA”