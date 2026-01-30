Çatıdan kar kütleleri düştü: Bir şahıs koşarak saniyeler içerisinde kurtuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Bingöl'ün merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısında çözünen kar kütlesi bir anda aşağı düştü. Bu sırada bir şahıs son anda durarak, diğer bir şahıs ise ikinci kar kütlesinden koşarak kurtuldu. Şahsın saniyelere kurulduğu ve 1 aracın da zarar gördüğü olay, iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"SANİYELER İÇERİSİNDE KURTULDU"

Olayı anlatan bölge esnafı Abdullah Baykara, "Akşam saat 22.00 sıralarında çatıdan ciddi anlamda kar düştü. Bir aracın ön tamponuna düştü. İkinci bir kar düşüşü de oldu. Bir vatandaş saniyeler içerisinde kurtuldu" dedi.