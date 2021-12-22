Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan Erdoğan'a tehdit: 'Kararını ver!'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 10:02

Kadirov kişisel sosyal medya hesabından Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedefine aldı. Kocaeli’nin Körfez Belediyesi tarafından kısa bir süre önce açılan Cevher Dudayev Parkı, Çeçenistan’ı ve Çeçen lider Ramazan Kadirov’un sert tepkisine neden oldu. Türkiye’yi “teröristlere arka çıkmakla” suçlayan Kadirov, açılan bu parka misilleme yapma hazırlığı içerisinde olduğunu ve bir parka terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın adının verilebileceğini söyledi.

Kişisel Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Kadirov, “Açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum: Kararınızı verin! Ya teröristleri açıkça destekleyen bir ülke statüsü alın ya da Rusya Federasyonu ile şeffaf ve dürüst bir ilişki kurun” dedi.

"KARŞILIK VERME HAKKIMIZ VAR"

Sözcü'nün haberine göre, Kadirov açıklamanın devamında,”Kaçakların ve suçluların sığındığı Türkiye’de açıkça etkinlikler düzenleniyor, binlerce insanın ölümünden sorumlu olan teröristlerin isimleri parklara veriliyor. Bizim de buna karşılık verme hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Kadirov terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret ederek açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Örneğin Grozny’de Abdullah Öcalan’ın ismini ölümsüzleştirmek çok mantıklı ve siyaseten doğru bir hamle olur.”

Kadirov ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na da çağrıda bulundu. Kadirov, “Türk yetkililerin bu yaptığı hareket yıllardır gelişen Rus-Türk ilişkilerine doğrudan tehdittir. Buna dikkat etmek ve bu tür kararlarla ilgili proaktif diplomatik adımlar atılmalıdır” dedi.