Çekmeköy'deki saldırıda kritik gelişme! Öğretmen Fatma Nur Çelik'i katleden öğrencinin ifadesi ortaya çıktı: 'Yanımda hep bıçak taşırım...'

Türkiye'yi yasa boğan Fatma Nur Çelik öğretmenin cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

Kimya öğretmeni Zeynep A., ve 9. sınıf öğrencisi Salih K.'yi de yaralayan şüpheli F.S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da kan donduran olay, Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

2 KADIN ÖĞRETMEN VE 1 ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI

F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep A. (52) ile öğrencilerden Salih K.’yi (15) bıçakladı.

FATMA ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki F.S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYET'TEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "SESLER DUYMAYA BAŞLADIM"

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre; katil zanlısı F.S.B.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Katil zanlısı ilk beyanında, "Olaydan 2 gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım” dedi.

"KİMİ GÖRDÜYSEM SALDIRDIM"

Şüpheli ifadesinin devamında, “Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatma Nur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Aramızda bir husumet yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce kimya dersimize girmişti" ifadelerini kullandı.

"YANIMDA HER ZAMAN BIÇAK TAŞIRIM"

Şüpheli ifadesinde ayrıca, “Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih’i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum” dedi.

"ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULMUŞ" İDDİASI

Habertürk'ün iddiasına göre ise; tutuklanan F.S.B.'nin, okulun eski öğrencisi olduğu, okuldan atıldığı, şizofreni teşhisi konulduğu ve ilaç kullandığı öne sürüldü.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

"Eylemin toplumda infial yaratabilecek neticede olması, kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla" yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yayın yasağı getirilmişti.