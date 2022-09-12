Çekmeköy'de yol verme tartışması 'bıçaklı kavgaya' dönüştü

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:28

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde 11 Eylül Pazar akşam saat 20.00 sıralarında, otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Trafiğin sıkıştığı sırada motosikletten inen iki kişi, otomobil sürücüsü Erkan E.'nin yanına gelince tartışma büyüdü.

BIÇAKLA YARALADI

Otomobilden inen 2 kişi de dahil olunca, tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Erkan E. elindeki bıçakla, motosiklette sürücüsünün arkasında oturan Rüstem Yıldırım'ın bacağından yaraladı.

Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı.

Erkan E. ve beraberindeki iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Bacağından aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Rüstem Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Erkan A. ise gözaltına alındı.

Trafikteki bıçaklı kavga çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.