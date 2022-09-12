Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Osmaniye’de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Osmaniye merkeze bağlı Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, kalaşnikof ve av tüfekleriyle karşılıklı ateş açtı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Hatun Canbolat ve henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen 3 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı.
Açılan ateş sonucu yaralanan Hatun Canbolat, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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