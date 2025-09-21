Çelik Bayrampaşa'da yaşananları anlattı: 'Belediyeye çökme operasyonu'

Bayrampaşa Belediyesi’nde tutuklu Başkan Hasan Mutlu’nun yerine başkan vekilinin belirlenmesi için yapılan olağanüstü meclis toplantısı gergin anlara sahne oldu. Belediye binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, sürecin halk tarafından izlenebilmesi için bahçeye dev ekran kuruldu.

Mecliste CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Akın yarıştı. Toplam 37 üyeli mecliste CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 üyesi bulunurken, 4 bağımsız üye seçimin kilit ismi haline geldi.

KURA ÇEKİMİYLE CHP’Lİ KAHRAMAN BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Dört tur oylamada da eşitlik bozulmayınca, yönetmelik gereği kura çekimine gidildi. AKP ve MHP’li üyelerin itiraz dilekçelerine rağmen yapılan kura çekiminde şans CHP’nin adayı İbrahim Kahraman’dan yana oldu.

Sonucun açıklanmasının ardından AKP ve MHP’li meclis üyeleri kürsüye yürüyerek masayı yumrukladı. Meclis salonunda arbede yaşanırken gerginlik bir süre devam etti.

ÖZGÜR ÇELİK: “BELEDİYEYE ÇÖKME OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENDİ”

Seçimi yerinde takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde yaptığı açıklamada süreci “organize bir belediyeye çökme operasyonu” olarak nitelendirdi.

Çelik, tutuklu Başkan Hasan Mutlu’nun “AK Parti’ye geç, yoksa tutuklanırsın” diye tehdit edildiğini, meclis üyelerine ise WhatsApp üzerinden kelepçe fotoğrafları ve film replikleri gönderilerek gözdağı verildiğini söyledi.

Seçimin kasıtlı olarak Pazar sabahına konulduğunu, belediye çevresinin yaklaşık 2 bin polisle abluka altına alındığını belirten Çelik, oylamalarda “önceden farklı biçimde mühürlenmiş” ve “üzerinde işaret bulunan” oy pusulalarının kullanıldığını, bunların tutanak altına alındığını açıkladı.

Tüm baskı ve tehditlere rağmen direnen 18 CHP’li meclis üyesine teşekkür eden Çelik, “Tıpkı bugün Bayrampaşa’da olduğu gibi hak kazanacak, halk kazanacak, adalet kazanacak, demokrasi kazanacak” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Özgür çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakk'ın ve halkın dediği olur" ifadelerini kullandı.





