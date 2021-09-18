Cem Küçük'e "Hiç orada çalışmadım" yanıtı
Işıkçılar Cemaati’nin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ekonomist Mahfi Eğilmez için "2001'de Merkez Bankası başkanıyken ekonomiyi batırdı" dedi. Eğilmez, "Hayatımda Merkez Bankası'nda çalışmadım." diye yanıt verdi
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Işıkçılar Cemaati’nin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, canlı yayındaki gafıyla gündem oldu.
Habertürk’te Hülya Hökenek’in sunduğu “Enine Boyuna” adlı programa konuk olan Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İnşallah raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" açıklamasını savundu.
Bu sırda programın konuklarından Prof. Dr. Ersan Şen, eski Hazine Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez'e atıf yaptı. Küçük ise “Hocam Mahfi Eğilmez'in Merkez Bankası (MB) başkanlığı yaptığı dönemi de gördük biz. 2001 krizinde bu ülkeyi batıranlardan biridir Mahfi Eğilmez. Eğilmez ekonomi hakkında konuşamaz, ekonomiyi batıran adamdır” dedi.
HAYATIMDA MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV YAPMADIM
Küçük’ün sözleri üzerine Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eğilmez, "Habertürk'te bir programda adım 2001 krizinde ülkeyi batıran Merkez Bankası Başkanı diye geçmiş. Hayatımda Merkez Bankası'nda hiç görev yapmadığım gibi kamu görevinden 1997 yılı Aralık başında istifaen ayrıldım. Kamuoyuna duyururum" dedi.
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