Cemil Tugay, Bakan Vedat Işıkhan ile görüşmesini anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen CHP Ege Yerel Medya Buluşması'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmesine ilişkin Tugay, "Genel olarak kurumun mali yapısını düzeltmek için yoğun çaba gösterdiğimizi, borçlarımızın ödenmesiyle ilgili de uygun bir yapılandırma beklediğimizi söyledim. O da bu konuyu değerlendireceklerini söyledi. Olumlu havada geçen bir görüşme oldu. Zaten Çalışma Bakanımız aslında İzmir kökenli birisi kendisi. İzmir'de yaşamış, çocukluğu gençliği İzmir'de geçmiş bizim hemşerimiz aynı zamanda. O anlamda da İzmir'i iyi tanıyan bir Çalışma Bakanı. Çok nazik karşıladı. Çok teşekkür ediyorum kendisine" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, 9 Ocak tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etmişti.

Işıkhan ziyareti X hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Şehrimizin çalışma hayatına ve sosyal güvenliğine dair konuları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."