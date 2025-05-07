Cemil Tugay: Birbirimizi kırmadanbu süreci çözeceğiz

Yayınlanma: 07.05.2025 - 17:05

Güncelleme: 07.05.2025 - 17:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka’daki Okan Yüksel Caddesi ve Nevzat Çobanoğlu Bulvarı’nın tabela töreninde basın mensuplarının toplu sözleşme süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kestiği cezalar ve gündemdeki diğer konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

“GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir iştiraklerindeki DİSK Genel İş Sendikası’nda örgütlü çalışanların toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin soruya yanıt veren Başkan Tugay, “Sendikanın basın açıklaması toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir konu. Toplu sözleşme görüşmeleri aylardır devam ediyor. Bu süre içerisinde biz belediyemizin bütçesinin karşılayabileceği ölçüde bir artışı teklif ettik. Fakat sendika daha yüksek bir artış talep ediyor. İçinde bulunduğumuz ortamda insanların daha yüksek ücret talep etmesi haklıdır. Onlar açısından hiçbir şey diyemem. Ancak ben belediyeyi yönetmekle ve bütçesinin dengesini sağlamakla yükümlüyüm. Bu çerçevede ödeyemeyeceğimiz bir ücreti veririz diye bir şey söyleyemiyorum. Görüşmeler devam edecek. Bir şekilde bir uzlaşma noktasına varacağız. Onlar bizim arkadaşlarımız, çalışanlarımız. Mutlaka birbirimizi kırmadan, dökmeden, İzmir’e de kötülük yapmadan bu süreci çözeceğiz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu tutumumuz devam edecek” ifadelerini kullandı.

“CUMA GÜNÜNE KADAR ÖDEME TAMAMLANACAK”

Maaş gecikmeleri hakkında da konuşan Başkan Tugay, “Maaşlarda ödenmesi gereken miktarın tamamının ödenmemesi konusu, bir nakit akış probleminden kaynaklandı. Birkaç gün içerisinde, muhtemelen cuma gününe kadar ödeme tamamlanacak. Bu konu büyütülecek bir konu değil. Yaşanan bütün aksaklıklar, kesintilerden, yüksek vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu aidat ödemelerinden, geçmiş borçlardan, borçların faizinden kaynaklanıyor. Burada bize sergilenen anlayışsızlıktan kaynaklanıyor. Bu durumu arkadaşlarımızla beraber dayanışma içinde atlatacağız. Buna inanıyorum” dedi.

“BU ADALETSİZLİĞE KARŞI HALKIMIZ FARKINDALIK İÇİNDE”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kestiği 3,7 milyon liralık ceza hakkında konuşan Başkan Tugay, cezaların siyasi olduğuna vurgu yaptı. Başkan Tugay, “Bir dahaki genel seçime kadar bu cezalar sürecek gibi görünüyor. Cezalarla ilgili adil bir yaklaşım olmadığını birçok kez ifade ettim. Bu cezanın arka planını bilmiyorum ama itiraz edip iptal ettirdiğimiz bazı cezalar oldu. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir cezanın muhatabı olmamak için de çaba gösteriyoruz. Kesintilerle ilgili, Türkiye’de özel sektöre gösterilen müsamahanın yüzde birinin belediyelere, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere gösterilmesini talep etmeye devam ediyoruz ama gösterilmiyor. Bu adaletsizliğe karşı ben halkımızın farkındalık içinde olduğunu görüyorum. Gittiğimiz çoğu yerde ‘Bunun size kasten yapıldığını biliyoruz, arkanızdayız. Siz elinizden gelenin en iyisini yapın. Biz neyin haklı neyin haksız olduğunu ayırt edebilecek bir toplumuz’ diyorlar. O nedenle insanlardan aldığımız güçle, kullanabildiğimiz bütün kaynakları en iyi şekilde kullanarak hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BELEDİYENİN ESKİYE ORANLA ÇOK DAHA İYİ ÇALIŞACAĞINA İNANIYORUM”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu işten çıkarma yapacağı iddialarına yanıt veren Başkan Tugay, “Şu an bir işten çıkarma kararı yok. Böyle bir tutum yok. Ama bazı şirketlerde ihtiyacın üzerinde personel olduğu da bir gerçek. Sayın Aziz Kocaoğlu belediye başkanlığını bitirdiğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 26 bin personeli vardı. 26 bin çalışanla belediyenin bütün hizmetleri yürüyordu. Ben göreve geldiğim zaman, 37 bin 700 civarında çalışan vardı. Her çalışan, yeni bir maaşın ötesinde vergi ve SGK yükü demek. Çünkü belediyenin SGK borcu, çalışanların ücretlerinden geliyor. Çalışanlar ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok. Performans ve ihtiyaca bağlı olarak doğru düzgün bir personel rejimi yürütmeye çalışıyoruz. Ben de zaman içerisinde personel sayısını artırmaya değil, azaltmaya çalışacağım. Başladığımız günden bugüne önemli ölçüde bir azalma oldu. İhtiyaç olduğunda çalışan bütün arkadaşlarımız başımızın üstünde ama bir performans problemi varsa, disiplin problemi varsa o başka. Zaten emekli olup ayrılanlar da var. Onların yerine kurum içerisindeki kişileri farklı pozisyonlarda görevlendirerek bu işi sürdüreceğiz. Belediyenin eskiye oranla çok daha iyi çalışacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.