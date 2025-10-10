Cemil Tugay’dan Özgür Özel’in Aslanoğlu kararına destek, Bakan Işıkhan’a yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sağlıklı Kentler Birliği toplantısı sonrası gazetecilerin sorılarını yanıtladı. Başkan Tugay, İZBAN’daki hisse tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu an için hisse devri kararı yok ama İzban’ın sorunlarını çözmek ve sistemi daha sağlıklı hale getirmek için Bakanlık ve Devlet Demiryolları ile görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

“İZBAN’DA TEK BAŞLI YÖNETİM DAHA SAĞLIKLI OLACAK”

Tugay, İzban’da yaşanan sıkıntıların iki başlı yönetimden kaynaklandığını belirterek, “İzban yüzde 50 ortaklıkla ama son sözü söyleme hakkı Devlet Demiryolları’nda olan bir sistemle yönetiliyor. Bu da karar almayı zorlaştırıyor. Biz hem bugünü hem geleceği düşünerek, bu yapının sadeleşmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ancak bu teknik olarak kolay bir süreç değil, aşama aşama ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’İ HAKSIZ ELEŞTİRİLERLE HEDEF ALMAK YANLIŞ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “İzmir’in dağlarında çiçekler değil, çöpler yetişiyor” sözlerine de yanıt veren Başkan Tugay, “Yani şimdi iktidar partisine mensup bakanların, milletvekillerinin zaman zaman İzmir'le ilgili böyle biraz dozunu aşmış, aslında hiç de hak etmediği eleştirileri yapmasına alışığız. Bu da onlardan biri diye düşünüyorum. Gerçek bu değil. İzmir, liyakatli insanların yönettiği bir şehir. Her büyükşehirde yaşanan sorunlar bizde de var ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil” dedi.

Tugay, "Biz şimdi siyaseti böyle sadece cümlelerle biraz birilerine bir şeylere hedef göstererek yapacak olursak bence sadece halkı kandırmaya amaçlamış oluruz. Kimsenin bunu yapmasını hakikaten tavsiye etmem. Eğer halkı kandırmadan bir şey yapacaksak yapacağımız şey şu, sorunun gerçekten nereden kaynaklandığını, ne boyutta olduğunu ve en önemlisi çözmek için bize neler düştüğünü konuşmamız." ifadelerini kullandı.

“SORUNLARDA HÜKÜMETİN DE PAYI VAR”

Tugay, İzmir’in sorunlarında merkezi idarenin de sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, “Sorunların bir kısmı hükümetin çözmesi gereken büyük ölçekli meseleler. Halkı suçlayarak ya da yerel yönetimleri hedef göstererek siyaset yapılmamalı. Biz çözüm için iş birliğine hazırız” ifadelerini kullandı.

HARMANDALI’NDAN KONTROLLÜ ÇIKIŞ SÜRECİ

Harmandalı Düzenli Depolama Tesisi’ne ilişkin soruları da yanıtlayan Tugay, “Harmandalı’nı uzun süre kullanma niyetimiz yok. Ancak yeni tesisler tamamlanana kadar, kontrollü şekilde kullanım devam edecek. Heyelan riski dikkate alınarak süreç yürütülüyor” dedi.

“YENİ TESİSLER VE MODERN ÇÖZÜMLER GELİYOR”

Başkan Tugay, İzmir’in atık yönetiminde modern sistemlere geçileceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bayraklı ve Bornova’da geri dönüşüm sistemini genişletiyoruz. Bu bile çöp miktarını yüzde 40 azaltacak. Kompost tesisleri altı ay içinde, yakma tesisleri ise bir – bir buçuk yıl içinde kurulacak. Bakanlık da uygun yer bulunduktan sonra finansman desteği sağlayacak.”

CHP İZMİR KONGRESİNE TAM DESTEK

CHP İzmir İl Kongresi öncesi yaşanan tek aday tartışmalarına da değinen Tugay, Genel Başkan Özgür Özel’in kararının arkasında olduğunu belirtti.

Tugay, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, mevcut il başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluğunun siyasi bir durum olduğunu, bu nedenle partimizin kurumsal olarak arkasında durması gerektiğini belirtti. Ben de bu kararı tüm gücümle destekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yoğun bir saldırı altında, bu süreçte birlik ve bütünlük en önemli şeydir” dedi./İZMİR