Cemil Tugay duyurdu: Deniz suyu arıtma için başvuru yaptık

Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında yapılan yürüyüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tugay, “Uzun vadede mutlaka deniz suyuna geçilecek. Deniz suyu arıtma için başvuru yaptık. Bakanlıkla görüşmeler devam ediyor. En az bir belki üç tane endüstriyel tesis yapılacak. Onlar biraz daha orta ve uzun vadede olacak” diye konuştu.

Yıkılan Buca Cezaevi’nin arazisinde yapılaşmanın önünü açacak olan imar planlarının TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yargıya taşırken konu hakkında Tugay, “Bu plan kararıyla alanın yüzde 50’sini alacağız. Caddeye yakın kısım İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olacak. Orada çok güzel bir yeşil alan yapacağız. Diğer yarısında yapılaşma izni vereceğiz. İzin verdiğimiz kurum da İller Bankası. Keşke İller Bankası dese ki ‘Buranın tamamı sizin olsun. Siz de alın, yeşil alan yapın.’ En ufak bir kulübe bile yapmadan tamamının yeşil alan olmasını isteriz” dedi.